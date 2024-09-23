İspanya LaLiga'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, kaptanı Marc ter Stegen'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli kalecinin Villarreal maçında sağ dizindeki patella tendonunun koptuğu belirtildi. Ter Stegen'in bugün dizinden ameliyat olacağı ve sezonun geri kalanında forma giymesinin beklenmediği duyuruldu.

Ter Stegen, LaLiga'nın 6. haftasında Villarreal ile oynanan maçın ilk yarısının son dakikasında sakatlık yaşamıştı. Bir pozisyonda topu almak için zıpladıktan sonra yere düştüğü sırada dizinden sakatlanan kaleci, oyuna devam edememiş ve yerini yedek kaleci Inaki Pena'ya bırakmıştı.

Alman kaleci, bu sezon Barcelona'nın tüm maçlarında ilk 11’de yer almıştı. İspanyol basını, Ter Stegen’in uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını ve sezonu kapattığını belirtti. Bu sakatlık, Barcelona'nın şampiyonluk hedefleri için büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor.