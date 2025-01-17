İzmir'de yaşanan üzücü bir olayda, kumpir yedikten sonra hayatını kaybeden Servet Polat’ın yediği yiyecekten Salmonella bakterisi tespit edildi. Yaşar Üniversitesi Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ece Yıldız Öztürk, özellikle çiğ veya az pişmiş et, yumurta ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinin Salmonella için yaygın taşıyıcılar olduğuna dikkat çekti. Uzman, bu bakterinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, gıda güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Salmonella zehirlenmesinin belirtileri

Salmonella zehirlenmesi, bulaşmış gıdanın tüketiminden sonra 8 ila 72 saat içinde karın ağrısı, ishal (bazen kanlı), ateş ve titreme gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Özellikle dikkat edilmediğinde ölümcül olabilen bu durum, sağlık açısından büyük tehlike oluşturuyor.

Gıda güvenliği ve hijyenin önemi

Dr. Öğretim Üyesi Ece Yıldız Öztürk, gıda güvenliği konusunda alınması gereken önlemleri sıralayarak, “Kesilen hayvanlar sıkı muayeneden geçirilmeli, gıda üretiminde hijyen ve sanitasyon kurallarına özen gösterilmeli. Gıdalar pişirilirken iç sıcaklığın 75 dereceye ulaşması sağlanmalı. Çapraz bulaşmayı önlemek için çiğ ve pişmiş gıdalar ayrı tutulmalı” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Salmonella’dan korunmak için alınması gereken öneriler

Gıda üretiminde hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

Çiğ ve pişmiş gıdalar ayrı tutulmalı, çapraz bulaşma engellenmelidir.

Gıda sıcaklığı güvenli pişirme koşullarına getirilmelidir.

Periyodik olarak Salmonella kontrolü yapılmalıdır.