Güzelbahçe Belediyesi tarafından Payamlı Köyü'nde düzenlenen 10. Bardacık Festivali'nde, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra sanatçılardan Suavi ile İvana Sert konuk olurken Karne Medya Grubu İmtiyaz Sahibi Dilek Köktaş Gündoğdu da jüri üyesi olarak katılım gösterdi.

Bölge sakinlerinin yoğun katılımı eşliğinde coşkuyla kutlanan festivalde, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, müjde vererek herkesin kanunen belediyeye geçen tarım arazilerinde iş ve aş sahibi olacağını söyledi.

Verdiği konserle festivale katılanlara güzel anlar yaşatan şarkıcı Suavi, Ege TV mikrofonlarına konuştu. Suavi yerel yönetimin üreticiye olan katkısının ne kadar önemli olduğunu belirterek, " Burada olmak keyifli bir iş, ama dahası köylünün ürettiğini doğrudan tüketiciye ulaştırabilmesi noktasında yerel yönetimin üreticiye ve üretime katkısı çok değerli." dedi.

"Payamlı ülkeye örnek bir model oluşturacaktır"

Röpotajın devamında Suavi "Ziraatın, tarımın, çiftçinin ve emekçinin ürünlerini sokaklara döktüğü, anayolları kestiği, 2 liraya, 1 liraya tarlasında ürününü yaktığı dikkate alınırsa bu eylemin ayakta alkışlanacak bir değeri var diye düşünüyorum. Ama tüm ülke için yeterli olur mu? Asla. Dileğim, buradaki örnek tüm Türkiye'ye yansısın. Dilerim bu anlamda Payamlı, ülkeye örnek bir model oluşturacaktır. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum herkesi." cümlelerini Ege TV mikrofonlarına paylaştı.