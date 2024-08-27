Bir yıldan beri oturduğu evin kirasını tedavi gördüğü için üç ay ödeyemeyen Sibel Baykara (39), icra yoluyla tahliye edildi. 12 günden beri bahçedeki eşyalarının arasında uyuyan, komşularının yemek verdiği Baykara, sokakta kaldığını, mahalle camisinin tuvaletini kullandığını söyledi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde oturan tekstil işçisi Sibel Baykara, geçen yıl şubat ayında Aksoy Apartmanı'nın ikinci katına taşındı.

Eşinden ayrı iki çocuğuyla birlikte yaşayan Baykara, oturduğu ev için mülk sahibine 7 bin 500 lira kira ödedi. Bir yılı dolan Baykara'nın kirası, 8 bin 750 lira oldu.

Üç ay önce rahatsızlanan ve tedavi sürecinde çalışamayan Baykara, bu süreçte kirasını ödeyemedi. Kiracısını telefonla arayan Mahmut A., evi en hızlı şekilde tahliye etmesini söyledi.

Kirasını çalışamadığı için ödeyemediğini ancak en kısa sürede toplu şekilde ödeme yapacağını söyleyen Baykara'yı dinlemeyen ev sahibi, mahkemeye başvurarak evin tahliye sürecini başlattı.

12 gün önce eve gelen icra memurları, eşyaları dışarı çıkartıp evi tamamen boşalttı. İki çocuğuyla sokakta kalan Sibel Baykara, eşyalarını daha önce oturduğu apartmanın bahçesine istifleyip geceleri kanepede uyuyor.

Çocuklarını babalarına gönderen Sibel Baykara'ya komşuları destek oluyor.

“Bahçedeki kanepede uyuyorum, caminin tuvaletini kullanıyorum”

Tuvalet ihtiyacı için yakındaki caminin tuvaletini kullandığını, komşularının gece başına bir şey gelmemesi için yanında beklediğini anlatan Sibel Baykara, “Sokakta yaşıyorum artık. Komşularım sağ olsun bir an yalnız bırakmıyor, yemek veriyorlar. Mahallenin camisinin tuvaletini kullanıyorum. Ev sahibime 'Çıkarma beni kira artışına gideceksen de karşılarım' demiştim ama yakınının geleceğini söyledi ve bir anda çıkarttı” dedi.

Emlakçı 15 bin liradan ilan açtı

Diğer yandan boşalan evin kısa süre sonra emlakçı aracılığıyla aylık 15 bin liraya kiraya verildiğini öğrenen Sibel Baykara, “Memur kefil istiyorlar. Nereyi arasam memur kefil deniliyor. Öyle bir tanıdığım da yok. 15-20 binden aşağı ev de yok. Asgari ücrete çalışıp, çocuklarıma bakıyordum. Sokakta kaldım” diye konuştu.