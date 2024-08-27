FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 29 Ağustos Perşembe günü UE Santa Coloma ile Vikingur Reykjavik takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi Play-Off ikinci müsabakasını yönetecek. Maç, Andora'nın Andorra la Vella şehrinde bulunan Estadi Nacional Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.

Karaoğlan'a bu karşılaşmada yardımcı hakemler olarak Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara eşlik edecek. Dördüncü hakemlik görevini Çağdaş Altay üstlenecek, Erkan Engin VAR, Mustafa İlker Çoşkun ise AVAR olarak görev yapacak.