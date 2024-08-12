Bu patlama sonucunda, elektronik aletlerde kısa süreli bozulmalar yaşanabilir. Güneş'ten gelen yüksek enerjili parçacıklar, yer atmosferinde bazı bozulmalara yol açabileceği gibi, elektrikli cihazların çalışma düzenini de etkileyebilir.

Kuzey ışıkları görülebilir

Bu gece, patlamanın etkisiyle Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuzey ışıkları (aurora borealis) gözlemlenebilir. Kuzey ışıkları, güneşin atmosferden saldığı parçacıkların Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime geçmesi sonucu ortaya çıkan doğal bir fenomendir. Türkiye'nin özellikle kuzey bölgelerinde ve açık hava gözlem alanlarında bu olağanüstü doğa olayını gözlemleme şansı yüksek.