Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle Young Boys maçının kadrosundan çıkarılmıştı. Ancak, Galatasaray'dan yapılan son açıklamaya göre, Barış Alper Yılmaz'ın tedavisi olumlu sonuç verdi ve futbolcu, takımı yalnız bırakmamak için özel bir uçakla İsviçre'ye gidecek.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Barış Alper Yılmaz'ın tedavisinin başarılı geçtiğini ve bu akşam İsviçre'ye hareket edeceğini belirtti. Bu gelişme, Galatasaray taraftarları için sevindirici bir haber olarak karşılandı, zira futbolcunun Young Boys karşısında takımıyla sahada olma ihtimali yeniden gündeme geldi.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Barış Alper’in tedavisi olumlu sonuç verdi. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Bu akşam özel uçakla İsviçre’ye gidecek" ifadelerini kullandı.