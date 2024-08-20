Meta, WhatsApp kullanıcıları için önemli bir değişikliğe giderek, 1 Eylül 2024 itibarıyla belirli telefon modellerinde destek sunmayacağını duyurdu. Bu tarihten itibaren, desteklenen cihazlar arasında yer almayan eski model telefonlar WhatsApp’ı kullanamayacak. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, eski cihazların yeni yazılım güncellemelerini desteklemesi zorlaştığından, Meta bu kararını alarak uygulamanın daha güvenli ve verimli çalışmasını sağlamayı amaçlıyor.

Açıklanan liste, özellikle eski model akıllı telefonları kapsıyor.

İşte WhatsApp'ın desteğini keseceği telefon modelleri:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Lenovo A820

Sony Xperia M