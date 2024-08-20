Meta, WhatsApp kullanıcıları için önemli bir değişikliğe giderek, 1 Eylül 2024 itibarıyla belirli telefon modellerinde destek sunmayacağını duyurdu. Bu tarihten itibaren, desteklenen cihazlar arasında yer almayan eski model telefonlar WhatsApp’ı kullanamayacak. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, eski cihazların yeni yazılım güncellemelerini desteklemesi zorlaştığından, Meta bu kararını alarak uygulamanın daha güvenli ve verimli çalışmasını sağlamayı amaçlıyor.
Açıklanan liste, özellikle eski model akıllı telefonları kapsıyor.
İşte WhatsApp'ın desteğini keseceği telefon modelleri:
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Ace 2
- Samsung Galaxy S3 mini
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy Xcover 2
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend D2
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus F5
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L7 II
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L7 Dual
- LG Optimus F3
- LG Optimus F3Q
- LG Optimus L2 II
- LG Optimus L4 II
- LG Optimus F6
- LG Enact
- LG Lucid 2
- LG Optimus F7
- Lenovo A820
- Sony Xperia M
Kaynak: HABER MERKEZİ