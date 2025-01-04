Galatasaray'ın 24 yaşındaki milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Park'ta oynanan Göztepe karşılaşmasında önemli bir fair-play örneği sergiledi.

Hakeme doğru bilgiyi verdi

Dakika 15'te, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, rakibi Nielsen ile girdiği ikili mücadelenin ardından topun taca çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Hakem Alper Akarsu, topun Galatasaray'dan çıktığına karar vererek taç atışını sarı-kırmızılı takıma verdi. Ancak Barış Alper, topun aslında kendisinden çıkmadığını fark etti ve "Top benden çıktı" diyerek taç atışının el değiştirmesini sağladı.

Taraftarlar ve rakipler tarafından alkışlandı

Bu dürüst hareketiyle tüm futbolseverlerin takdirini kazanan Barış Alper, Göztepe taraftarlarının da saygısını kazandı. Galatasaraylı taraftarlar ise Barış Alper Yılmaz’ı dakikalarca alkışladı. Yıldız futbolcunun bu hareketi, sadece maçın değil, haftanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.