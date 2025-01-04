Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray 8. Olağan İl Kongresi'nde, asgari ücretliler, emekliler ve memurlar başta olmak üzere milyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, asgari ücrete yapılan zamlar ve sosyal yardımlar sonrası gözler çevrilen enflasyon konusuyla ilgili, "Bu sene enflasyonda çok ciddi bir kırılma olacak. Yeniden tek haneli rakamlara bu ülkeyi kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Enflasyonda düşüş sürecek

Yılmaz, 2025 yılında enflasyonun düşüş trendine devam edeceğini vurguladı. “Taşlar yerine oturacak ve 2025’in sonlarına geldiğimizde enflasyon konusunda daha az konuşacağız,” dedi. Yılmaz, enflasyon düşüşünün kalıcı olmasının önemli olduğunu belirtti ve bunun için gerçekçi politikalarla hareket ettiklerini ifade etti.

2026'da tek haneli enflasyon hedefi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, enflasyon oranlarını düşürmenin kalıcı sosyal refah için şart olduğunu vurgulayarak, “2026-2027 perspektifinde yeniden tek haneli rakamlarla karşılaşacağız ve ülkemizi çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Hedef: Kalıcı refah

Yılmaz, popülist politikalarla değil, gerçekçi adımlarla kalıcı sosyal refah sağlamak istediklerini belirterek, “Ücret artışları bir anlam ifade etmez eğer enflasyon artarsa. Biz de bunu düşünerek hareket ediyoruz ve bu sene önemli bir kırılma yaşayacağız” dedi.