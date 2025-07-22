Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hem bireysel hedeflerinden hem de takımın yeni sezondaki planlarından söz eden Yılmaz, Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olduklarını belirtti.



Hazırlıklar yoğun geçiyor

Galatasaray’ın Avusturya kampı hakkında konuşan Barış Alper Yılmaz, "Kamp ortamımız çok iyi. Hiçbir sorun yok. Herkes birbiriyle çok güzel anlaşıyor. Antrenmanlarımız çok zorlu geçiyor. Keyifli bir ortamımız var," dedi.

Yılmaz, iki hazırlık maçından ilkinin tamamlandığını, kamp sonrası İstanbul’a döneceklerini aktardı.

Kupalarla dolu kariyer, yeni hedefler

Galatasaray’daki başarısını değerlendiren Yılmaz, “Üç senedir şampiyon oluyoruz. 25 yaşımda 5 kupam var. Bu herkesin yaşayabileceği bir şey değil. Çok mutluyum. Bu sezon da aynı şekilde çalışarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz,” dedi.

"Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olacağız"

Taraftarlara da seslenen milli oyuncu, “Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum. Ben ümitliyim. Taraftarlarımız bize desteklerini esirgemesin. Onlar bizim itici gücümüz,” sözleriyle beklentilerini dile getirdi.

Bireysel gelişim ve adaptasyon süreci

Kariyerinin başındaki zorluklardan da bahseden Yılmaz, İstanbul’a alışma sürecini, amatör liglerden Galatasaray’a kadar gelen yolculuğunu anlattı: “Bu işler dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Yaşadıklarımı bir ben biliyorum, bir de ailem.”

“Karakterim değişmedi, sır çalışmakta”

"Keçiörengücü ile Galatasaray'daki Barış arasında tek fark çalışmak. Karakterim değişmedi. Güçlü olmak tek başına yeterli değil. İnsanlar sonucu görüyor ama verilen emeği kimse bilmiyor," dedi.

Yabancı oyunculara destek veriyor

Takım içi uyuma dikkat çeken Barış Alper, “Takım olmak kolay değil. Gelen yabancı oyuncuları biz karşılıyoruz. Bizim için takım olma süreci önemli. Galatasaray’da bir aile ortamı var,” dedi.

Okan Buruk ve takım arkadaşlarıyla bağ

Teknik direktör Okan Buruk hakkında da konuşan oyuncu, “Benden isteklerini net şekilde söylüyor, iletişimi çok güçlü. Onunla çok iyi anlaşıyoruz,” dedi.

Muslera ve Mertens’e özel teşekkür eden Yılmaz, onların kariyerinde önemli yer tuttuğunu söyledi.

Saha içi çok yönlülüğü

Barış Alper, farklı pozisyonlarda oynama tecrübesine değinerek, “Hiçbir zaman korkmadım. Her zaman ‘Yapabilirim’ dedim,” ifadelerini kullandı.

Milli takım ve Van Dijk anısı

EURO 2024’teki performansına da değinen Yılmaz, Van Dijk ile yaşadığı ikili mücadeleye dikkat çekerek, “Bu bireysel değil, takım göreviydi. Taraftarlarımız rekabeti çok sevdi,” dedi.

Gelecek planları: Premier Lig ve Serie A

Yurt dışı hedeflerini de paylaşan yıldız oyuncu, Premier Lig ve İtalya Serie A’yı yakından takip ettiğini, bu liglerde forma giymek istediğini belirtti.

Aile bağları ve özel teşekkür

Röportajın sonunda ailesine de özel bir yer ayıran Yılmaz, "Babam farklı bir insan. Her zaman onun gibi bir baba olmayı isterim," dedi.