Jandarma, kenevir ekim alanlarını havadan tespit etti

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir üretimine karşı il genelinde havadan ve karadan denetimler gerçekleştirdi. Kırsal alanlar, mısır tarlaları ve dağlık bölgeler başta olmak üzere, insanların az uğradığı noktalarda yapılan kontroller sonucunda yasa dışı kenevir yetiştiriciliği tespit edildi.

İstihbarat destekli yürütülen operasyonlarda teknolojik imkânlardan faydalanıldı. Son 15 gün içinde düzenlenen çalışmalarda toplam 12 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

14 kişi gözaltına alındı, 11 kişi tutuklandı

Yasa dışı ekim yaptığı belirlenen 14 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11’i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Vatandaşlara ihbar çağrısı yapıldı

Jandarma yetkilileri, yasa dışı ekimlerle mücadelenin etkin biçimde sürdürüldüğünü ifade etti. Açıklamada, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması amacıyla teknolojik takip sistemlerinin ve istihbaratın daha fazla kullanılacağına dikkat çekildi.

Ayrıca yasa dışı kenevir ekimiyle karşılaşan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden durumu bildirmeleri istendi.