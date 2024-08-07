Galatasaray’da geçen sezona damga vuran ve Euro 2024’de gösterdiği performansla devlerin peşinden koştuğu Barış Alper Yılmaz’a, Newcastle kulübü talip oldu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Final maçında Hollanda’ya karşı gösterdiği performansla zihinlere kazınan yıldız futbolcuya Hollanda’nın savunma oyuncusu Van Dijk’tan da övgü gelmişti. Tecrübeli savunmacı mücadelenin ardından yaptığı açıklamada Barış Alper için, "Barış Alper sürekli koşuyordu. Yani ele avuca sığmaz bir şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur ve bizi çok zorladı arka üçlüde. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak gerçekten önemli bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

Süper Kupa finalini izlediler

Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz, Newcastle United tarafından Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa finalinde edildi. İngiliz ekibinden Sportif Direktör Paul Mitchell, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gelerek Barış Alper'i izledi. İngiliz ekibinin maçtaki hayal kırıklığı yaratan performanstan sonra Barış Alper Yılmaz hakkında fikirlerinin değişmediği öğrenildi. Newcastle teknik direktörü Eddie Howe’un ise sağ kanatta Miguel Almiron ve Jacob Murphy yerine Barış Alper’i tercih edebileceği öğrenildi.

30 Milyon Euro ayırdılar

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Suudi Arabistan öncülüğündeki bir konsorsiyuma satılmasından sonra kesenin ağzını açan siyah beyazlı ekip Barış Alper için 30 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Milli futbolcunun da Premier Lig’de forma giymek istediği öğrenildi. Kısa zamanda resmi teklifi yapıp görüşmelere başlanacağı da gelen bilgiler arasında.