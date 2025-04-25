Barış Manço'nun hayatını beyaz perdeye aktarmak amacıyla hazırlanan film projesi, uzun bir süre gündemde kalmıştı. Ancak filmin başrol oyuncusu Ekin Koç, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Atlas Sineması'nda katıldığı "Öldürdüğün Şeyler" adlı filmin galasında, Barış Manço'nun hayatını anlatacak filmin rafa kaldırıldığını duyurdu.

Ekin Koç: "Hiç şaşırmadım"

Ekin Koç, filmin iptal edilmesine dair açıklama yaparak, projeyi maliyet ve prodüksiyon zorlukları nedeniyle beklediği bir gelişme olarak değerlendirdi. Habertürk'te yer alan habere göre Koç, "Hiç şaşırmadım. Çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcıydı. Mekân anlamında; Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınacak risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı. Ben yine de kötü düşünmüyorum, rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda yeniden bir araya gelebiliriz, neden olmasın?" dedi.

Manço ailesi ile hiçbir sorunum olmadı

Ekin Koç, Manço ailesiyle olan ilişkilerine de değinerek, herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti. Koç, "Manço'ların evinde çok vakit geçirdim. Sohbetlerimiz, kahvaltılarımız oldu. Ailedeki her bir birey bize yardımcı oldu. Onlarla ilgili hiçbir durum yok" şeklinde konuştu.