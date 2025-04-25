Tüm gözler Japonya'da. Son yirmi yılın en dikkat çeken sermaye hareketlerinden biri yaşanıyor. Japonya Maliye Bakanlığının ön verilerine göre, büyük Japon yatırımcılar yalnızca iki haftalık süreçte 21 milyar dolardan fazla uzun vadeli yabancı tahvil sattı. Bu satışların önemli bir kısmının ABD Hazine tahvilleri ve ABD kurum tahvilleri olduğu tahmin ediliyor.

İki haftada rekor satış

4 Nisan'da sona eren haftada: 17,5 milyar dolar İzleyen haftada: 3,6 milyar dolar Japonya'daki satışların arkasında ise çok sayıda faktör bulunuyor. Özellikle 2 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerini açıklamasının ardından başlayan satış dalgası, küresel tahvil ve hisse senedi piyasalarında sert hareketlere neden oldu.

ABD tahvil piyasasına etkisi ne?

Japonya, yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık ABD Hazine tahviline sahip ve bu yönüyle ABD'nin en büyük uluslararası alacaklısı konumunda. Bu nedenle Japon yatırımcıların tahvil işlemleri, sadece Tokyo değil, Wall Street dahil tüm finans dünyasında yakından izleniyor. Nomura Bankası Faiz Stratejisti Tomoaki Shishido, Financial Times'a yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Satılan tahvillerin büyük kısmı muhtemelen ABD Hazine veya kurum tahvilleri. Emeklilik fonları, portföylerini yeniden dengeliyor olabilir. Banka ve sigorta şirketleri ise faiz riski nedeniyle pozisyonlarını azaltıyor olabilir."

Portföy dengesi neden bozuldu?

Birçok Japon emeklilik fonu, yatırımlarını hisse senedi ve tahviller arasında belirli oranlarda bölüştürüyor. Örneğin; %60 hisse senedi, %40 tahvil. Ancak Trump'ın gümrük vergisi açıklaması sonrası ABD borsalarında yaşanan düşüş, bu oranları bozdu. Bu dengenin tekrar sağlanması için fonların tahvil satarak hisse senedi alması gerekiyor. Uzmanlara göre, son satış dalgasının arkasında bu portföy düzeltmesi de önemli bir rol oynadı.

Tahvil piyasası çok büyük

Moody's Analytics Japonya Ekonomisti Stefan Angrick, satışların dramatik göründüğünü ancak ABD tahvil piyasasının büyüklüğü göz önüne alındığında durumun farklı okunması gerektiğini belirtiyor: "Günlük yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde ABD devlet tahvili el değiştiriyor. Japonya'nın bu iki haftada sattığı tahviller, toplam piyasa hareketinin çok küçük bir parçası."

Küçük rakam, büyük etki

Her ne kadar rakamlar piyasa büyüklüğü içinde küçük görünse de, Japon yatırımcıların tahvil satışları piyasa psikolojisi açısından önemli bir gösterge. Japonya'nın bu geri çekilmesinin kalıcı mı, geçici mi olacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.