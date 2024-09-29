Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Barış Manço’nun Belçika’da bulunan kırmızı Honda marka spor aracı, oğlu Doğukan Manço’nun çabalarıyla Türkiye’ye getirildi. Araç, yakında Kadıköy’deki Barış Manço Müzesi’nde sergilenecek.

Türk müziğinin en değerli isimlerinden Barış Manço, hem sanatıyla hem de kişiliğiyle nesiller boyunca unutulmayacak izler bıraktı. Onun hatıralarından biri olan kırmızı Honda spor aracı, yıllar boyunca Belçika’da kaldı. Ancak Manço’nun ailesi, özellikle oğlu Doğukan Manço, bu aracı Türkiye’ye kazandırmak için uzun süreden beri yoğun çaba sarf ediyordu.

Barış Manço’nun aracı, Belçika’da bir sel felaketinden zarar gördü. Üç yıl süren bakım ve yenileme sürecinin ardından, Doğukan Manço'nun girişimleriyle Türkiye’ye getirildi. Ticaret Bakanlığının da katkılarıyla yasal işlemler tamamlandıktan sonra araç, tüm mekanik bakımları yapılarak teslim alındı.

Kadıköy'deki Barış Manço müzesi'nde sergilenecek

Doğukan Manço, aracın yenilenme sürecini büyük bir titizlikle takip ettiğini ve babasının hayranlarına bu değerli mirası sunmaktan gurur duyduğunu belirtti. Şimdi ise bu özel spor araç, Barış Manço’nun diğer kişisel eşyalarıyla birlikte Kadıköy’deki Barış Manço Müzesi’nde sergilenecek.

Yenilenen kırmızı spor araba, müzeyi ziyaret eden hayranları için unutulmaz bir anı olacak.