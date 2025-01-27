Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Halk TV programcısı Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bazı soruşturmalara atanan bilirkişi hakkında yaptığı açıklamanın ardından tartışmaların odağına yerleşti.

İmamoğlu'nun bilirkişi açıklamaları

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, İBB, Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleri ile kendisi hakkında yürütülen soruşturmalara atanan bilirkişinin “sahte bilirkişi raporu yazmak” iddiasıyla yargılanıp yargılanmadığını sordu. Bu açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Pehlivan'ın telefon görüşmesi ve soruşturma

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasının ardından, Barış Pehlivan, iddiaların merkezindeki bilirkişiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması gerekçesiyle soruşturma açılmasına neden oldu.

Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili olarak bugün Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk TV medya organının ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturmaya başlanmıştır."