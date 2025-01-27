Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçede gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Çiçek, ilk olarak Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet, Bulgurca, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerini ziyaret etti. Mahallelerdeki muhtarlarla birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde, Başkan Çiçek, vatandaşlara mevcut ve gelecekteki projeleri anlattı.

Hizmetler ve projeler anlatıldı

Ziyaretlerde, Başkan Çiçek, mahalle sakinlerine yapılmış ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Ayrıca, vatandaşların taleplerini dinleyerek, gelecek projeler hakkında geri dönüş aldı.

Halkla birlikte yönetim

Mahalle ziyaretleri hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Göreve geldiğimiz günden beri halkla birlikte yönetiyoruz. Hizmetlerimizde her kesimin görüşünü alarak ilerliyoruz. Mahalle ziyaretlerimizde de vatandaşlarımızdan geri dönüşler alıyoruz ve onların taleplerini not ederek üzerinde çalışacağız. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızla bir araya gelmeye ve onların görüşlerini almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.