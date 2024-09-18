Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, iki PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Hedefler başarıyla vuruldu

MSB’den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmiştir" ifadesine yer verildi.