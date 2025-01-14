Barselona'da, Türk futbolcu Arda Turan'ın adını taşıyan bankın kaldırılması gündemde. Belediye, Jardinets de Gracia'daki peyzaj çalışmalarına başlama kararı aldı ve bu çerçevede şehirdeki tüm kent mobilyalarını değiştirmeyi planlıyor.

Yeni peyzaj çalışmaları ve değişiklikler hedefleniyor

Barselona Belediyesi'nin yeni projesi, şehrin çeşitli bölgelerinde estetik ve fonksiyonel düzenlemeler yapılmasını hedefliyor. Jardinets de Gracia’da başlayacak çalışmalar kapsamında, eski kent mobilyalarının yerine modern ve daha fonksiyonel öğeler yerleştirilecek.

Arda Turan bankı kaldırılıyor

Bu değişiklikler, şehirdeki bazı mevcut yapıları etkileyecek ve Arda Turan'ın adını taşıyan bankın kaldırılması da bu projede yer alıyor. Arda Turan Bankı, futbolcunun şehrindeki anısının bir sembolü olarak daha önce şehirdeki parklarda yer almıştı.