Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Kongre'den onay alan cep telefonu kullanım yasağını imzalayarak ilk ve orta dereceli okullarda telefon kullanımını yasakladı. Şubat ayından itibaren yürürlüğe girecek olan yasa ile öğrenciler, sadece acil durumlar, eğitim amaçlı kullanım ya da engelli bireyler için ihtiyaç duyulması halinde telefonlarını kullanabilecek.

"İnternetin takip edilmesi zorlaşıyor"

Eğitim Bakanı Camilo Santana, çocukların erken yaşlarda internete girmesinin ebeveynlerin çocuklarının online aktivitelerini takip etmelerini zorlaştırdığını belirtti. Bakan, okullarda akıllı telefon kullanımının kısıtlanmasının bu sorunu hafifleteceğini vurguladı.

Brezilya'da okullarda cep telefonu yasağının, öğrencilerin dikkat dağınıklığını azaltması ve güvenli bir eğitim ortamı yaratması bekleniyor.