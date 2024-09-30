Bartın'da, Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarılarla sağanak yağışın etkili olacağına dair SMS ve basın duyuruları yapıldı. Şehrin belediye hoparlörlerinden de yapılan anonslarla, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların ırmak kenarları ve dere yataklarından uzak durmaları hatırlatıldı.

1 gün izin

Bartın Valiliği'nden gelen açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak, 01.10.2024 Salı günü il genelindeki özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 01.10.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Şehrin akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, zaman zaman şiddetini artırarak yollarda su birikintilerine neden oldu. Vatandaşlar, şemsiyelerine rağmen kapalı alanlara koşarak yağıştan korunmaya çalıştı. Bu durum, belediye görevlileri ve güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bartın Irmağı'nın su seviyesi, gece ve gündüz belirli aralıklarla kontrol edilerek ilgili birimlere bilgi verildi.

Salı gecesine kadar sürecek tehlike!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarılara göre, bu gece yarısından sonra şiddetlenecek yağışların Salı günü gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. Bartın'ın yanı sıra Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı, Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum illeri de sağanak yağış uyarısı yapılan bölgeler arasında yer alıyor.