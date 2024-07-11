Amasra ilçesine bağlı Göbü köyündeki Siyah İnci Plajı'nda gerçekleşen çekimlerde, yaklaşık 250 kişilik dev bir ekip görev alıyor. Parkur kurulumu ve teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayan çekimlerde Meksikalı yarışmacılar Türkiye'ye alışmakta zorlanıyor.

İlk sezon Yunanistan'da çekildi

"La İsla" adıyla Meksika'da yayınlanacak olan bu sezonda, yarışmacılar Türkiye'nin doğal güzelliklerini keşfederken aynı zamanda zorlu parkurları aşmaya çalışıyorlar. İlk sezon Yunanistan'da çekilen programın bu sezon Türkiye'de devam ettiğini belirten Acun Medya Prodüksiyon ve Koordinasyon Sorumlusu Sena Toksöz, programın amacının yarışmacıların yeteneklerini göstermek olduğunu vurguladı.

Yarışma, üç takımın rekabetine dayanıyor ve her bölümde en başarılı takımın ödüllendirildiği bir formatı benimsiyor. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde çekilen bölümlerle, ülkenin tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Toksöz, yarışmacıların Türk kültürüne adapte olma sürecinin zaman aldığını ancak şimdiye kadar olumlu bir uyum sağladıklarını ifade etti.