Bartın'da gün boyu süren sağanak yağış, gece yarısından sonra Bartın Irmağı'nın su seviyesini hızla yükseltti. Özellikle Çağlayan Parkı, Karaçay ve Taşköprü mevkilerinde taşkınlar meydana geldi. Taşan ırmak nedeniyle bazı yollar suyla dolarken, mesire alanları kullanılamaz hale geldi.

Ekipler Hızla Harekete Geçti

Polis ekipleri, taşkın riski artınca ırmak seviyesini sürekli kontrol ederek merkeze bilgi verdi. Irmağın taşmaya başlamasıyla birlikte, özellikle Çağlayan Piknik Alanı'ndaki park halindeki araçlar, polis uyarılarıyla bölgeden çekildi. Gece ilerledikçe su seviyesi yükseldi ve yol tamamen sular altında kaldı. Karaçay Mahallesi ve Taşköprü mevkilerinde de benzer durumlar yaşandı; piknik alanları ve yollar su altında kaldı.

Taşkınlar Devam Ediyor

Polis ekipleri, su dolan yolların girişlerine güvenlik şeritleri çekerek ulaşımı durdurdu. Ayrıca Bartın-Amasra karayolunda da sel tehlikesine karşı taşkın ırmağın önüne kayalarla bent yapımına başlandı. İş makineleri yardımıyla oluşturulan setler, suyun daha fazla ilerlemesini engellemeye çalışıyor.

Bartın Vali Yardımcısı Uğur Karakaya ve Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, bölgede incelemelerde bulundu ve set yapım çalışmalarını yerinde takip etti.

Su Baskınları ve Kazalar

Yoğun yağışın etkisiyle bazı bodrum katlarına ve giriş seviyesindeki evlere su dolarken, yağışın neden olduğu kaygan yollar çok sayıda trafik kazasına sebep oldu. Bartın'da taşkın riski devam ediyor; vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarılar sürüyor.