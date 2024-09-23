Burdur’un Aydınlıkevler Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde park halindeki bir tırın freni boşalması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 43 ABK 227 plakalı patates yüklü tırı park eden sürücü Murat B., aracından indiği sırada, tır aniden kayarak önce yol kenarında park halinde duran iki otomobile, ardından 07 BFS 163 plakalı bir başka tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hareket eden bu tır da geri kayarak arkasındaki 15 AL 903 plakalı tıra çarparak durdu.

Kazanın ardından toplam 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, tırı durdurmaya çalışan Murat B.'nin bacağı, aracın sol ön tekerleğinin altında kalarak ezildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralı sürücüyü Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın nasıl meydana geldiği araştırılıyor.