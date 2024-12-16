İzmir’in Buca ilçesinde sokakta yaşayan ve “Soğuktan öleceğim” diyerek yardım istemesinin ardından bedensel engeli Adnan Kale'nin hayatını kaybetmesinden sonra Bartın’da da sokakta yaşayan evsiz Nedim Kural (39), uyumak için girdiği inşaatın bodrum katında ölü bulundu.

Bartın’da sabah saatlerinde Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın inşaatında meydana geldi. Sokaklarda yaşayan Nedim Kural, gece saatlerinde uyumak için inşaata girdi. Sabah çalışmak için inşaata gelen işçiler, bodrum katında Kural’ı yerde hareketsiz buldu.

İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde Kural’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nedim Kural’ın cansız bedeni, inceleme sonrası Bartın Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Kural’ın ölüm nedeni, yapılan otopsi sonucu netlik kazanacak.