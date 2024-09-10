Manisa’nın Akhisar ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefeci operasyonunda önemli bulgulara ulaşıldı. 9 Eylül Pazartesi günü, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT biriminin koordinasyonunda yürütülen operasyonda, tefecilik faaliyetlerinde bulunduğu öne sürülen bir şahıs gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilenler

Operasyon kapsamında Süleymanlı Mahallesi'nde T.A. ve E.A. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada, büyük miktarda para ve çeşitli belgeler ele geçirildi. Aramada, 65 bin TL nakit para, 3 açık senet, bir bankaya ait 1 milyon 110 bin TL bakiyeli hesap cüzdanı ve alacaklıların yazılı olduğu iki defter bulundu. Ayrıca, bir adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

1 kişi gözaltına alındı

Yetkililer, operasyonun sonucunda bir kişinin gözaltına alındığını ve tefecilikle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti.