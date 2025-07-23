Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, 25 Temmuz Perşembe günü Razgrad kentinde oynanacak.



Karşılaşma Razgrad’da oynanacak

Başakşehir, yeni sezondaki ilk resmi mücadelesinde Bulgaristan'ın Razgrad kentinde yer alan Ludogorets Arena'da sahaya çıkacak. Maç saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Luka Bilbija yönetecek.

Hedef: Avantajlı skor

Teknik direktörlüğünü Çağdaş Atan’ın yaptığı İstanbul temsilcisi, yeni sezon öncesi büyük hedefler belirlediği Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Rövanş karşılaşması 31 Temmuz’da Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak. İki takım Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşıyor.

Başakşehir sezona Avusturya kampıyla hazırlandı

Turuncu-lacivertli ekip, sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’nın Tirol bölgesinde gerçekleştirdi. 7-17 Temmuz tarihleri arasında yapılan kampta üç hazırlık maçı oynandı.

Başakşehir, Eintracht Braunschweig ile 0-0 berabere kaldı, Fortuna Düsseldorf’u 1-0 ve Reichenau’yu 4-1 mağlup etti.

Bulgaristan ekiplerine karşı üçüncü sınav

Başakşehir, Avrupa kupalarında daha önce Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile iki kez karşılaştı. 2017-18 UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında İstanbul’daki mücadele golsüz sona ererken, deplasmanda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 2-1 kazandı.

Yeni transferler kadroda

Başakşehir’in yeni sezonda kadrosuna kattığı Eldor Shomurodov, Davie Selke, Nuno Da Costa ve Onur Bulut, UEFA listesine dahil edildi. Bu oyuncular teknik direktör Çağdaş Atan’ın görev vermesi halinde turuncu-lacivertli formayla ilk maçlarına çıkacak.

UEFA’ya bildirilen oyuncu listesi

Kaleciler: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic

Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov