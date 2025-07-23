Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezonki hedeflerini ve taktiksel yaklaşımını anlattı. Norveçli teknik adam, 2025-2026 sezonu finalinin Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olmasının kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.



"Tüpraş’ta final oynamayı hayal ediyoruz"

Shakhtar Donetsk karşılaşması öncesi konuşan Solskjaer, 2025-2026 sezonunda finalin İstanbul’da oynanacak olmasının kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirtti:

“Finalin burada oynanacak olması bizim için ekstra bir motivasyon. Ama önce Shakhtar’ı geçmeliyiz. Önümüzde engeller var ve ilk engel her zaman en zorudur.”

"Farklı bir oyun sistemine geçebiliriz"

Yeni transferlerin gelişiyle birlikte oyun anlayışının da değişebileceğini belirten Solskjaer, “Jurasek geldi, Tammy Abraham geldi. Taktik olarak yeni şeyler çalışıyoruz. Masuaku ile oynadığımız düzenden daha farklı bir sistem deneyeceğiz. Ancak kesin bir karar değil; maç maç bakıyoruz” dedi.

"Oyuncular değişebilir, hedefimiz değişmez"

Sağ bek transferine ilişkin soruya yanıt veren Solskjaer, “Kaliteli oyuncular transfer ettik. Jonas Svensson ve Tayfur hazır. Her zaman daha iyisini arıyoruz. Geniş kadromuzun faydasını sezon boyunca göreceğiz” ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş formasıyla her maç son maç gibidir"

Solskjaer, oyuncularının her maçta en yüksek konsantrasyonla oynaması gerektiğini vurguladı:

“Beşiktaş formasını giyiyorsan, her maçını son maçın gibi oynamalısın. Arda Turan da iyi bir hoca. Ona karşı mücadele etmek güzel olacak.”

"Yüzde 100 disiplin, yüzde 100 istek"

Beşiktaş’ın oyun felsefesini de paylaşan Solskjaer, “Taraftarın gurur duyacağı bir takım kurmak istiyorum. Topu kapıp hızlı şekilde hücuma çıkmalı, oyunu domine etmeliyiz. Formayı taşıyan oyuncunun savaşçı olması gerekir” dedi.

"Sıcak hava etkileyecek ama oyuncular alışmalı"

İstanbul’daki sıcaklıkla ilgili görüşlerini de aktaran teknik adam, “Çok sıcak ama futbolcular bu koşullara alışmalı. Orkun bana ABD’de 40 derecede öğle vakti oynadığı maçları anlattı. Yarınki hava şartlarına da uyum sağlamak zorundayız” dedi.

"Hazırlık maçlarındaki hataları düzelttik"

Hazırlık döneminde alınan sonuçların yanıltıcı olduğunu söyleyen Solskjaer, “Şimdiye kadar defansif hatalarımız üzerinde çok çalıştık. Shakhtar maçında daha iyi bir Beşiktaş olacak. Rakipleri tanımadığımız için kamp maçları kolay olmadı” ifadelerini kullandı.

"Kalabalık kadro verimli çalışmayı sağladı"

Oyuncu grubunun profesyonel davrandığını belirten Solskjaer, “Dışarıda kalan oyuncular sorun çıkarmadı. Geniş kadro sayesinde taktiksel çalışmaları rahatlıkla yapabiliyoruz. Hazırlık maçlarını dönüşümlü oynatarak her oyuncunun fiziksel durumunu ölçtük” dedi.

"Yarın en iyi maçımızı oynamalıyız"

Karşılaşmanın önemine dikkat çeken Solskjaer, “Yarın taraftarımızla 12 kişi olacağız. Polonya’da oynayan Shakhtar’a karşı ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanmalıyız. Kaliteli bir rakibe karşı mücadele edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

"5 oyuncu değişikliği kaliteyi artıracak"

Solskjaer, oyuncu rotasyonuna dair de bilgi verdi:

“Yarınki maç 16 kişilik olacak. 5 oyuncu değişikliğiyle kaliteyi artıracağız. Orkun, Tammy, Gedson tam adapte olmasa da herkesin %100 vereceğine güveniyorum.”