Maçın önemli anları
İlk yarıda karşılıklı ataklarla geçen maçta, her iki takım da gol bulma şansı yakalayamadı. İkinci yarıda ise daha fazla pozisyon üretildi:
- 51. dakikada: Pelkas’ın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
- 60. dakikada: Leavy’nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı vuruş, uzak kale direğinden geri döndü.
- 83. dakikada: Pelkas’ın kafayla indirdiği topta, Figueiredo’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta gitti.
- 90+7. dakikada: Savunmanın arkasına atılan uzun pasla buluşan Keny, sağ taraftan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
Takım kadroları ve hakemler
St Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Palmer (Leavy dk. 46), Lennon, Forrester (Bolger dk. 90+2), Elbouzedi, Mulraney (Kavanagh dk. 90+8), Melia (Keena dk. 90+2)
Yedekler: Rogers, McClelland, Nolan, Keeley, McLaughlin, Turner, Kazeem, Noonan
Teknik Direktör: Stephen Kenny
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Lima dk. 84), Onur Ergün, Berkay Özcan (Berat Özdemir dk. 90+2), Deniz Türüç, Pelkas (Serdar Gürler dk. 84), Davidson (Figueiredo dk. 64), Piatek (Keny dk. 90+2)
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Kemen, Burak Sefa Kavraz
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı kartlar
- Grivosti (St Patrick's Athletic)
- Hamza Güreler (RAMS Başakşehir)