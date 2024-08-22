Maçın önemli anları

İlk yarıda karşılıklı ataklarla geçen maçta, her iki takım da gol bulma şansı yakalayamadı. İkinci yarıda ise daha fazla pozisyon üretildi:

51. dakikada : Pelkas’ın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

: Pelkas’ın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 60. dakikada : Leavy’nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı vuruş, uzak kale direğinden geri döndü.

: Leavy’nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı vuruş, uzak kale direğinden geri döndü. 83. dakikada : Pelkas’ın kafayla indirdiği topta, Figueiredo’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta gitti.

: Pelkas’ın kafayla indirdiği topta, Figueiredo’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta gitti. 90+7. dakikada: Savunmanın arkasına atılan uzun pasla buluşan Keny, sağ taraftan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

Takım kadroları ve hakemler

St Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Palmer (Leavy dk. 46), Lennon, Forrester (Bolger dk. 90+2), Elbouzedi, Mulraney (Kavanagh dk. 90+8), Melia (Keena dk. 90+2)

Yedekler: Rogers, McClelland, Nolan, Keeley, McLaughlin, Turner, Kazeem, Noonan

Teknik Direktör: Stephen Kenny

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Lima dk. 84), Onur Ergün, Berkay Özcan (Berat Özdemir dk. 90+2), Deniz Türüç, Pelkas (Serdar Gürler dk. 84), Davidson (Figueiredo dk. 64), Piatek (Keny dk. 90+2)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Kemen, Burak Sefa Kavraz

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar

Grivosti (St Patrick's Athletic)

Hamza Güreler (RAMS Başakşehir)