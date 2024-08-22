Etkinlik ilk gününde büyük ilgi gördü

Söke Belediyesi tarafından koordine edilen festivalin ilk günü, geniş bir katılım ve canlı görüntülerle geçti. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve festival alanı dolup taştı. Sırbistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Manisa Turgutlu'dan gelen halk oyunları ekipleri, Söke Belediyesi Halk Oyunları ekibiyle birlikte sahne aldı.

Farklı kültürlerin buluşması

Festivalde, çeşitli ülkelerden gelen ekiplerin sergilediği performanslar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Farklı kültürlerin buluştuğu renkli gecede, geleneksel danslar ve müzikler büyük beğeni topladı. Söke Belediye Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, izleyiciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Katılımcılar ve davetliler

Etkinliğe Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukcu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Pullukcu, festivalin halkların kültürel zenginliklerini tanıtmak ve toplumlar arasında köprü kurmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.