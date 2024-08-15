RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.

Başakşehir, turu geçmesi durumunda UEFA Konferans Ligi play-off turunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmede ilk maçı St. Patrick's Athletic 1-0 kazanmış durumda. Play-off turundaki ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

Kritik müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

Maç saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan bu kritik karşılaşmaya Başakşehir avantajlı konumda çıkacak. Gürcistan'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, bugün oynanacak rövanş maçında her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda tur atlayacak.

Eğer 90 dakika sonunda Başakşehir tek farklı mağlup olursa, maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, turu geçen takım seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Maç hangi kanalda?

Başakşehir'de, Figueiredo, Keny, Krzysztof Piatek ve Dimitrios Pelkas gibi oyuncuların performansı bu önemli karşılaşmada belirleyici olacak. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde hem ligde hem de Avrupa’da başarı hedefleyen Başakşehir, tur atlayarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında dördüncü sınavını verecek. Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı 3 maçı da kazanan İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0 mağlup etti. Atan yönetiminde üçüncü maçına Gürcistan deplasmanında çıkan İstanbul ekibi, Iberia Tiflis'i 1-0 yendi.

Saat 20.45'te başlayacak maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.