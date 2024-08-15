UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Başakşehir, Gürcistan temsilcisi Iberia'yı 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi. Başakşehir'e galibiyeti getiren goller Piatek ve Pelkas'tan geldi.

Başakşehir, Play-Off biletini kaptı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nun ikinci ayağında Gürcistan ekibi Iberia'yı ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Başakşehir, adını play-off turuna yazdırdı.

İkinci yarıda goller geldi

Mücadelenin 48. dakikasında Piatek'in asistinde Pelkas'ın net fırsatı değerlendirememesiyle başlayan gol arayışı, 50. dakikada Piatek'in kafa golüyle sonuçlandı. Pelkas'ın serbest vuruşunda Kemen'in pasıyla buluşan Piatek, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. 61. dakikada ise Pelkas, serbest vuruştan attığı güzel bir golle skoru 2-0'a taşıdı.

Maçın 90. dakikasında Iberia'dan Sikharulidze'nin şutu yan direkten döndü. Bu pozisyon dışında Iberia'nın net bir gol fırsatı yakalayamamasıyla maç 2-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir’in kadrosu

Başakşehir'de Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Onur Ergün, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson ve Piatek ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik Direktör Çağdaş Atan, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Berkay Özcan, Lima, Figueiredo ve Keny gibi isimleri oyuna alarak takıma katkı sağladı.

Başakşehir, bu galibiyetle UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselerek Avrupa'daki yolculuğuna devam etti. Temsilcimiz, play-off turunda rakiplerini geçerek gruplara kalmak için mücadele verecek.