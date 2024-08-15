Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine saldırıda bulundu.

Ermenistan'dan saldırı

Yerel saatle 18.10 sıralarında gerçekleşen olayda, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad ilinin Genze yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerini hedef aldığı açıklandı. Bu saldırı, iki ülke arasında uzun süredir devam eden gerilimin yeni bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Azerbaycan'dan yanıt geldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın bu saldırısına karşılık olarak Azerbaycan birliklerinin de anında ateşle yanıt verdiğini duyurdu. Bakanlık, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair bilgi paylaşmazken, saldırının ardından bölgede gerilimin yükseldiğine dikkat çekti.