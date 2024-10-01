Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele, 1 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak. Maçın hakemi İsveç Futbol Federasyonu’ndan Adam Ladeback olacak. Turuncu-lacivertli ekip, sahasında 3 puan için mücadele edecek.

Maç hangi kanalda?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Başakşehir'de eksikler

Başakşehir’de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner’in bu maçta da forma giymesi beklenmezken, yeni transfer Ömer Faruk Beyaz, UEFA listesinde olmadığı için bu mücadelede görev alamayacak.

Başakşehir'in Konferans Ligi yolu

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi grup aşamasına katılma hakkını 3 eleme turunu geçerek kazandı. Başakşehir, San Marino temsilcisi La Fiorita, Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ve İrlanda'dan St. Patrick's Athletic’i eleyerek grup aşamasına yükseldi.

Rapid Wien’in Trabzonspor zaferi

Rapid Wien, UEFA Avrupa Ligi’nde Polonya temsilcisi Wisla Krakow’u eledikten sonra Trabzonspor’u deplasmanda 1-0 ve sahasında 2-0’lık skorlarla mağlup ederek önemli bir başarıya imza atmıştı. Play-off turunda Braga'ya elenen Rapid Wien, UEFA Konferans Ligi’ne grup aşamasında devam ediyor.