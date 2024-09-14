Bodrum FK, evinde oynadığı maçta 90. dakikada yediği golle Başakşehir’e boyun eğdi. Maç boyunca iki kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Başakşehir, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın kritik anları

52. dakikada Başakşehir’in geliştirdiği atakta Serdar Gürler’in şutu, kaleci Sousa’nın ayak müdahalesiyle önlendi. Ceza sahasında yaşanan karambolde Sousa, topu kontrol ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

52. dakikada Bodrum FK’da Fredy, Serdar Gürler’e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra Bodrum FK, 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

52. dakikada ise Başakşehir’de Pelkas, Bodrum FK oyuncusu Dimitrov’a yaptığı sert faul sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı ve iki takım da sahada 10 kişi kaldı.

Başakşehir son dakikada güldü

Maçın 90. dakikasında Başakşehir’in geliştirdiği atakta Berat Özdemir’in savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Leo Duarte, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla kaleci Sousa’yı mağlup ederek skoru 1-0 yaptı.

Bu golle Başakşehir FK, zorlu Bodrum deplasmanından üç puanla dönmeyi başardı.

Maç sonrası analiz

Başakşehir FK, deplasmanda önemli bir galibiyet alarak puan tablosunda üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım attı. Özellikle Leo Duarte’nin son dakika golü, takımın galibiyetinde kilit rol oynadı. Bodrum FK ise, aldığı bu yenilgiyle evinde istediği sonucu alamadı.

Fredy ve Pelkas’ın Kırmızı Kartları: Maçta iki takımın da birer oyuncusu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Kaleci Performansları: Diogo Sousa, Başakşehir’in ataklarını başarılı bir şekilde savuştururken, son dakika golüne engel olamadı.

Başakşehir’in Puan Mücadelesi: Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, bu galibiyetle Süper Lig’deki iddiasını sürdürdü.