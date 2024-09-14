Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında maça hızlı başlayarak henüz 3. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle öne geçti. İlk yarıda Abdülkerim Bardakcı’nın 25. dakikada bulduğu golle farkı açan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda da hız kesmeden fırtına gibi esti.

Galatasaray şov yaptı

49. dakikada Gabriel Sara, savunmadan dönen topu filelerle buluşturdu ve farkı 3’e çıkardı. 61. dakikada Rizespor savunmasından çıkan topu kapan Lucas Torreira, Mertens’e asist yaparak skoru 4-0’a getirdi. Maçın sonlarına doğru, Barış Alper Yılmaz 80. dakikada altıpas içinde buluştuğu topu kaleci Grbic’in solundan ağlara yollayarak skoru 5-0 yaptı.

Hücum gücüyle dikkat çekti

Okan Buruk’un öğrencileri, maçı baştan sona domine etti. Yeni transfer Victor Osimhen, hücumda etkili olurken savunmada da Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimler dikkat çekti. Özellikle takımın orta sahadaki pas trafiği ve Torreira’nın liderliği, Galatasaray’a büyük katkı sağladı.

Sanchez’den Erken Gol: Maçın hemen başında, Davinson Sanchez’in kafa vuruşuyla Galatasaray öne geçti.

Abdülkerim Bardakcı’nın Golü: 25. dakikada Abdülkerim, köşe vuruşunda topu ağlara gönderdi ve farkı 2’ye çıkardı.

Gabriel Sara’nın Etkili Vuruşu: 49. dakikada savunmadan dönen topu iyi değerlendiren Sara, skoru 3-0 yaptı.

Mertens’in Soğukkanlı Bitirişi: 61. dakikada Mertens, Torreira’nın pasını iyi değerlendirdi ve topu filelerle buluşturdu.

Barış Alper’den Şık Bitiriş: 80. dakikada Kaan Ayhan’ın ortasında topa dokunan Barış Alper, maçın son golünü attı.

Çaykur Rizespor sahada cevap veremedi

İlhan Palut’un yönetimindeki Çaykur Rizespor, Galatasaray’ın üstün oyununa karşılık veremedi. İlk yarıda buldukları birkaç tehlikeli atak dışında sarı-kırmızılıların baskısına dayanamayan Rizespor, özellikle defans hattında ciddi açıklar verdi. Grbic’in başarılı kurtarışlarına rağmen Galatasaray’ın gol yağmuruna engel olamadılar.