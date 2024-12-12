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Bu sonuçla puanını 5'e yükselten Başakşehir, Konferans Ligi'nde kritik bir galibiyet elde ederken, Heidenheim 9 puanda kaldı. Başakşehir, bir sonraki hafta Belçika ekibi Cercle Brugge'e konuk olacak.

Heidenheim, 61. dakikada Honsak'ın golüyle umutlansa da, 68'de Piatek'in Crespo'nun asistinde kaydettiği golle Başakşehir farkı tekrar 2'ye çıkardı. Maçta başka gol olmayınca, Başakşehir sahadan 3-1 galip ayrıldı.

UEFA Konferans Ligi 'nin 5. haftasında temsilcimiz Başakşehir , sahasında Alman ekibi Heidenheim 'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 6. dakikada Deniz Türüç'ün attığı golle öne geçti. Başakşehir, 18. dakikada Miguel Crespo'nun sert şutuyla farkı ikiye çıkardı ve devreyi 2-0 önde kapattı.

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