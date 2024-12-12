UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Başakşehir, sahasında Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 6. dakikada Deniz Türüç'ün attığı golle öne geçti. Başakşehir, 18. dakikada Miguel Crespo'nun sert şutuyla farkı ikiye çıkardı ve devreyi 2-0 önde kapattı.
Heidenheim, 61. dakikada Honsak'ın golüyle umutlansa da, 68'de Piatek'in Crespo'nun asistinde kaydettiği golle Başakşehir farkı tekrar 2'ye çıkardı. Maçta başka gol olmayınca, Başakşehir sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 5'e yükselten Başakşehir, Konferans Ligi'nde kritik bir galibiyet elde ederken, Heidenheim 9 puanda kaldı. Başakşehir, bir sonraki hafta Belçika ekibi Cercle Brugge'e konuk olacak.
Maçtan dakikalar:
- 2. Dakika: Heidenheim atağında Leo Scienza'nın şutunu kaleci Muhammed Şengezer iki hamlede kontrol etti.
- 6. Dakika: Başakşehir 1-0 öne geçti. Onur Ergün, Piatek ile paslaşarak arka direğe yerden gönderdiği topa Deniz Türüç dokunarak ağları buldu.
- 18. Dakika: Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde Piatek'in kafa vuruşu sonrası, Crespo yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 2-0.
- 40. Dakika: Heidenheim gole yaklaştı. Schöppner'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü, Kerber'in röveşatası ise az farkla dışarı gitti.
- 45+2. Dakika: Deniz Türüç'ün uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşu, kaleci Eicher köşeden çıkardı.
İlk yarı 2-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.