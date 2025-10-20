Başakşehir Kulübü, Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile oynadığı maçın hakem yönetimine tepki gösterdi. İstanbul ekibi, TFF’nin hızlı şekilde gerekli kararları almasını talep etti.

Turuncu-lacivertli kulüp, sahasında Galatasaray’a 2-1 yenildiği karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Sarper Barış Saka’nın yönetimine sert tepki gösterdi. Kulüp açıklamasında, verilen ve verilmeyen kararların “hata” ile açıklanamayacak derecede sorgulatıcı olduğu ifade edildi.

Başakşehir, iki hafta önce Tümosan Konyaspor maçında MHK’nin atadığı hakemleri eleştirmişti. Son maçta da sonuçları etkileyen hakem kararları üzerine, MHK’nin istifa etmesini beklediklerini açıkladı.

Kulüp, Türk futbolunun itibarı ve adaletin sağlanması için TFF’nin ivedilikle gerekli kararları almasını talep etti.