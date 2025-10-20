TBMM’ye sunulan 2026 bütçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı köprü ve otoyol garantilerine ayrılan ödenek 101 milyar 680 milyon TL olarak belirlendi. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, son 6 yılda bu ödemelerin 7 kat arttığını açıkladı.

2021 yılında 14 milyar 307 milyon TL olan köprü ve otoyol garantileri ödemesi, 2022’de 36 milyar, 2023’te 56 milyar, 2024’te 60 milyar, 2025’te 94 milyar TL’ye yükseldi. Yıldırım Kara, 2026 yılı ödeneğinin 101 milyar TL olduğunu ve son 6 yılda toplam 361 milyar TL’nin müteahhitlere aktarıldığını belirtti.

Bütçede 2027 ve 2028 yılları için öngörülen ödenekler de dikkat çekiyor. 2027 yılı için 125 milyar, 2028 yılı için 150 milyar TL öngörülüyor.

Yıldırım Kara, Osmangazi Köprüsü’nün maliyetinin 1 milyar 400 milyon dolar olduğunu, ancak bugüne kadar garanti kapsamında yapılan ödemenin 4 milyar 500 milyon dolara ulaştığını söyledi. Köprüyü işletme süresinin 2035’e kadar devam edeceğini belirtti.

Çanakkale Köprüsü için ise köprünün maliyetinin 1 milyar 750 milyon euro olduğunu ve 2022’den bu yana geçmeyen araç ve fiyat farkları nedeniyle firmaya yapılan ödemenin 800 milyon euroya ulaştığını kaydetti.

Yıldırım Kara, ödenek artışlarının vatandaşın cebinden çıkmasına rağmen yandaşa aktarıldığını vurgulayarak, iktidarın kaynak yok mesajı verirken hazinenin kapısının müteahhitlere açık olduğunu ifade etti.