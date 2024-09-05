Rusya'nın Ukrayna'nın Poltava kentine düzenlediği saldırıda can kaybı ve yaralı sayısı artıyor. Rus güçlerinin bombalı saldırısında ilk belirlemelere göre 55 kişi hayatını kaybetti, en az 219 kişi ise yaralandı. Saldırı, Moskova ve Kiev arasındaki ateşkesin giderek şiddetlendiği bir dönemde gerçekleşti.

İletişim Enstitüsü'nün binasında hasar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ilk açıklamasında Poltava'da 41 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 180'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Zelenski, Rus güçlerinin kenti iki balistik füze ile hedef aldığını ve saldırının İletişim Enstitüsü'nün bir binasına ciddi zarar verdiğini bildirdi.

Fist Lady'nin açıklaması

Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, can kaybının 47'ye çıktığını belirtti. Son olarak yapılan güncellemeye göre, ölü ve yaralı sayısı 55 ölü ve 219 yaralı olarak kaydedildi.

11 yerleşim yerine saldırı

5 Eylül'de yapılan açıklamada, Rusya'nın Poltava'nın yanı sıra Zaporijya ve Dnipro kentlerine de saldırdığı belirtildi. Gece boyunca yapılan hava saldırılarında Zaporijya'da bir çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi, son 24 saatte Rus güçlerinin 11 yerleşim yerine toplam 313 kez hava ve topçu saldırısı düzenlediğini açıkladı.