Bugün öğlen saatlerinde Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde gerçekleşen trafik kazası, bölgedeki sakinleri şoka uğrattı. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobilde büyük hasar meydana gelirken, bölgeye acil sağlık ekipleri hemen sevk edildi.

Kaza anı ve müdahale

Kaza yerinde yapılan ilk incelemelerde, otomobilde bulunan bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ayrıca 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi henüz verilmedi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından, olay yerinde detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı