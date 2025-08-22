Türkiye’nin ve Manisa’nın en önemli ihraç ürünlerinden biri olan Sultaniye üzümünde hasat başladı. Gözler kuru üzüm için açıklanacak taban fiyata çevrilirken CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, TMO’ya çağrıda bulundu. Başevirgen, “Üzüm fiyatları üreticinin emeğini karşılayacak şekilde derhal açıklanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“TARİŞ fiyat açıkladı, TMO hâlâ sessiz”

Başevirgen, TARİŞ’in 9 numara üzüm için 120 TL, 7 numara üzüm için ise 100 TL fiyat açıkladığını hatırlatarak, “Geçen yıl 7 numara üzüm 105 TL’den satılmıştı. Bu yıl avans da yok. Üreticinin beklentisi en az 150-160 TL bandındaydı. Bu fiyatlarla çiftçi, üzümünü geçen yılın bile altında bir fiyata satmak zorunda kalacak” diye konuştu.

“Geçen yılın fiyatı bu yıl geçerli olamaz”

Mildiyö hastalığı ve zirai don nedeniyle rekoltenin yüzde 50’den fazla düştüğünü belirten Başevirgen, üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çekti:

“Geçen sene 100 lira olan üzüm bu sene de 100 lira olamaz. Girdi maliyetleri yüzde 50-60 artmışken fiyatın sabit kalması üreticiyi iflasa sürükler. Biriken borçların ödenmesi gerekiyor ama TMO’nun alım fiyatı belirsizliği çiftçiyi çaresiz bırakıyor.”

“TMO piyasayı dengelemeli”

Başevirgen, TARİŞ’in açıklamasını olumlu bulduğunu ancak yetersiz olduğunu vurguladı:

“TARİŞ sadece üyelerinden sınırlı miktarda alım yapıyor. Geçen yıl 20 bin ton civarında alım yapmıştı. Bu miktar piyasayı dengelemeye yetmez. TMO’nun acilen fiyat açıklaması ve alımlara başlaması gerekiyor.”

Üreticilerin, tüccara mahkum olmaması için TMO’nun en az 150-160 TL taban fiyat açıklaması gerektiğini söyleyen Başevirgen, Tarım Bakanlığı’nı da göreve çağırdı.