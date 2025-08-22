İZMİR – Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aytaç Özgül’ün yürütücülüğünde hazırlanan “Gökova Körfezi'nde Aslan Balığının Akustik Telemetri Yöntemiyle İzlenmesi ve Popülasyon Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

36 ay sürecek proje ile istilacı türlerden biri olan aslan balığının (Pterois miles) yaşam alanları, göç hareketleri ve popülasyon özellikleri detaylı şekilde incelenecek. Elde edilecek veriler, aslan balığına karşı yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

“Ekosistem için ciddi tehdit”

Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Aytaç Özgül, aslan balığının hızlı çoğalma kapasitesi ve doğal avcılarının azlığı nedeniyle Akdeniz kıyılarında hızla yayıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bu tür, Akdeniz ekosistemi için büyük bir tehdit oluşturuyor. Çalışmamızla aslan balığının yaşam alanlarını, göç davranışlarını ve ekolojik özelliklerini belirleyerek etkin kontrol stratejileri geliştirmeyi amaçlıyoruz.”

“Türkiye’de ilk kez uygulanacak”

Özgül, proje kapsamında akustik telemetri ve markalama tekniklerinin kullanılacağını belirterek, “Gökova Deniz Koruma Alanı’nda yapılacak bu araştırma, Akdeniz’de ilk kez gerçekleştirilecek. Ayrıca sualtı görsel sayımlarıyla habitat tercihleri belirlenecek, balıkçılarla yapılacak görüşmelerle türün ekonomik ve sosyal etkileri ortaya konacak” dedi.

Çalışmada ayrıca aslan balıklarının üreme, büyüme, yaş, cinsiyet ve boy-ağırlık ilişkileri gibi biyolojik parametreleri de incelenecek. Proje sonuçlarının, balıkçılığı düzenleyen mevzuata ve istilacı türlere karşı geliştirilecek stratejilere katkı sağlaması bekleniyor.

Rektör Budak’tan tebrik

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi yürüten bilim insanlarını makamında ağırlayarak tebrik etti. Budak, “Tam akredite araştırma üniversitemizin ürettiği projeler TÜBİTAK nezdinde kabul görmeye devam ediyor. Hocamızı ve ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Projede Prof. Dr. Altan Lök, Prof. Dr. Okan Akyol ve Dr. Öğr. Üyesi Evrim Kurtay araştırmacı olarak görev alacak.