Bayrampaşa Belediyesi’nde devam eden soruşturma kapsamında 8 CHP’li meclis üyesinin gözaltına alınmasının ardından, CHP’li Murat Salman da partisinden istifa ettiğini duyurdu. Salman, bundan sonra bağımsız olarak görevine devam edecek.

Murat Salman bağımsız devam edecek

CHP Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi Murat Salman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden ayrıldığını ve bundan sonraki süreçte bağımsız olarak meclis üyeliğini sürdüreceğini belirtti. Salman, paylaşımında hemşerilerine hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Salman, açıklamasında “Görev yaptığım süre boyunca kendi kişisel menfaat ve çıkarlarım için kimseden bir şey talep etmedim, bundan sonra da kimseden bir destek talebim yoktur. Bayrampaşalı hemşerilerime her türlü yardımcı olabilmek ve çıkarlarını korumak için görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Salman'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeliği görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Bundan sonra yoluma bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğim. Görev yaptığım süre boyunca kendi kişisel menfaat ve çıkarlarım için kimseden bir şey talep etmedim bundan sonrada kimseden bir destek talebim yoktur. Bayrampaşalı komşularıma hemşerilerime her türlü yardımcı olabilmek, onların çıkar ve menfaatlerini korumak, kollamak ve yerine getirmek için görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim. Meclis Üyesi seçilmem sadece bir partinin ya da bir kesimin etkisiyle olmamıştır. 2019 yılında Yıldırım Mahallesinde Muhtar Adayı olduğum dönemde aldığım oyların etkisi büyüktür. Bundan sonra bütün Bayrampaşalı hemşerilerimin meclis üyesi olmak bana güç katacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi listelerine oy veren vatandaşlarımıza destek veren tüm dostlarıma ve hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bayrampaşa için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim" ifadeleri yer aldı.

Bayrampaşa meclisinde yeni dağılım şöyle:

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma nedeniyle gözaltı sayısı 46’ya yükselirken, mevcut meclis dağılımı 19 CHP, 15 AK Parti + MHP ve 3 bağımsız üye olarak şekillendi. Murat Salman’ın istifası sonrası bağımsız üyelerin sayısı artmış oldu.