Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) başıboş hayvanlara yönelik önemli bir düzenleme olan ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşülmeye başlandı. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndaki sert tartışmalar ve kavgaların ardından teklifin ilk 3 maddesi onaylandı.

Komisyon görüşmeleri dün başladı

‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. 38 maddelik teklifin ilk görüşmeleri son derece gergin geçti.

Toplantıda sert tartışmalar yaşandı

Görüşmeler sırasında AK Partili milletvekilleri ile CHP ve DEM Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi. Komisyon toplantısında, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler 18 Temmuz saat 04.00'te tamamlanarak maddeler üzerindeki görüşmelere geçildi. Milletvekillerine her madde için 5 dakika söz hakkı verilirken, AKP ve MHP milletvekilleri teklifin alt komisyona gönderilmesine "Hayır" oyu kullandı.

Sert geçen toplantıda ilk 3 madde onaylandı

Gergin geçen görüşmeler sırasında, teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi. Toplantı, 18 saat süren yoğun görüşmelerin ardından pazartesi tekrar toplanmak üzere ara verildi. Kabul edilen maddelere göre, kanunun amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi eklendi.

Kavram karışıklığı giderildi

Yeni düzenleme ile "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları netleştiriliyor. Sahipsiz hayvanlar için yürütülecek çalışmalarda tereddüde mahal verilmemesi amacıyla, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunlu hale getiriliyor.

Yakala-kısırlaştır metodu değişiyor

Kanun'daki "yakala-kısırlaştır-sal" metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında da uyum değişiklikleri yapılıyor. Yeni tanımda, "Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" olarak belirleniyor.

Haber Merkezi