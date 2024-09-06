Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Semih Güneş, Orta Vadeli Program (OVP) hakkında değerlendirmelerde bulundu. Güneş, 2024 yılı büyüme beklentisinin yüzde 4'ten yüzde 3,5'a çekilmesinin, enflasyon beklentisinin ise yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarılmasının ekonomik hedefler üzerindeki etkilerini inceledi.

Revize edilen hedefler ve beklentiler

OVP'de yapılan güncellemeler arasında cari açık hedefinin bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 1,7'ye düşürülmesi ve işsizlik oranlarındaki beklenen iyileşmeler öne çıkıyor. Ancak, büyüme, TÜFE ve döviz kuru hedeflerinde yapılan değişiklikler, ekonomik planların yeniden şekillendiğini gösteriyor. Güneş, bu düzenlemelerin nedenlerini ve yeni hedeflere ulaşırken gerekli adımları belirlemenin önemine vurgu yaptı.

Hedeflere ulaşmak için atılması gereken adımlar

Yönetim Kurulu Başkanı Semih Güneş, revizelerin yapılmasının OVP'ye olan güveni artıracağını belirterek, “Enflasyonla mücadelede para politikası ve diğer tedbirlerin eş zamanlı olarak alınması üretim sektörlerini rahatlatacaktır. Bu konuda adım atılmasını bekliyoruz” dedi. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergide adalet sağlanması yönündeki açıklamalarını değerli bulduklarını ve iş dünyası olarak bu süreci yakından takip edeceklerini ifade etti.