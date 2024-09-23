Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Semiha Güneş, Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Üyeleri ile Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Karabağlar’da kentsel dönüşüm başta olmak üzere bölgenin sorunlarına çözüm getirecek projelerde iş birliği yapma konusunda fikir birliğine varıldı.

Ortak Çalışmalarla Kentin Geleceği İçin Adımlar Atılacak

BASİFED Başkanı Güneş, federasyonun iş dünyasını bir araya getiren güçlü bir platform olduğuna dikkat çekerek, “Kente ve insanlara dokunacak projeleri hayata geçirmek için hazırız. Karabağlar’daki sorunların çözümünde iş dünyası olarak elimizi taşın altına koyacağız” dedi. Güneş, dayanışma içinde olmanın önemini vurgulayarak, kısa vadede sonuç verecek projelerle Karabağlar’ın çehresini değiştireceklerini belirtti.

Başkan Kınay: "Türkiye’ye Örnek Projeler Üretebiliriz"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise iş birliğinin önemine dikkat çekti ve bölgenin sorunlarının belediye tarafından tek başına çözülemeyeceğini ifade etti. "BASİFED ile yapacağımız protokolle teknik ekipler ortak projeler üzerinde çalışacak. Bu iş birliği sayesinde Türkiye’ye örnek olabilecek projeleri Karabağlar’da hayata geçireceğiz" diye konuştu.