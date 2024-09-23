Bursa Valiliği, Yenişehir Havaalanı'nda meydana gelen uçak kazasında iki pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu. Olay, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının apron kısmına düşmesi sonucu gerçekleşti.

Uçuş eğitiminde feci kaza

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yer alan havaalanında yaşanan bu kaza, uçuş güvenliği konusunda endişeleri artırdı. Valilikten yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait iki kişilik eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle havaalanının apron bölümüne düştüğü belirtildi. Uçakta bulunan iki pilotun hayatını kaybettiği, kazayla ilgili olarak hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Kaza sonrası olay yerine hızla itfaiye, sağlık ekipleri ve emniyet birimleri sevk edildi. Uçağın düşüş nedeni henüz netlik kazanmazken, uzmanlar olay yerinde incelemelere başladı. Hava koşulları, uçak arızası veya insan hatası gibi olası sebepler üzerinde duruluyor.

Uçuş okulları güvenliği gündemde

Bu üzücü olay, Türkiye'de faaliyet gösteren uçuş okullarındaki eğitim uçuşlarının güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi. Eğitim uçaklarının bakımı ve pilotların yeterliliği, özellikle bu tip kazalardan sonra dikkatle değerlendirilen konular arasında yer alıyor.

Kazaya ilişkin detaylı raporun, uzmanların yapacağı incelemelerin ardından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.