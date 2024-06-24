Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, çalıştayın sonuçlarını değerlendirdi. Güneş, “BASİFED ve TÜRKONFED’in gelecek dönemki çalışmaları izlenecektir. Aynı zamanda yapılacak değerlendirmeler ile beklentilerin karşılanma durumu ölçülecektir” dedi.

Etkinlikte BASİFED üyesi 16 dernek başkanı BASİFED ve TÜRKONFED’den beklentilerini, iş dünyasının fikir ve önerilerini paylaşırken, bu çalıştaydan çıkan sonuçlar bir rapor ile açıklandı.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, sonuç raporunu değerlendirdi. Her ana başlıktaki beklentilerin, alt başlıklar halinde de gruplandırıldığını söyleyen Başkan Güneş, “Çalıştay katılımcıları yaptığımız anket ile çalıştayın sonuçlarından yüksek oranda memnun olduklarını belirttiler. BASİFED yönetimi olarak biz de çalıştayın ufuk açıcı olduğunu düşünüyoruz. Çalıştayda toplanan veriler, bu türde bir çalıştayın ilk defa gerçekleştirilmesi sebebiyle hem BASİFED hem de TÜRKONFED için önemli çıkarımlar sağladı. Ancak benzer çalıştayların belirlenen periyotlarla sürdürülebilir şekilde yapılmasının ve bu periyotarda güncellenen beklentilerin tekrar değerlendirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Çalıştayların kurumların yol haritasını belirlemede ve öncelikleri tayin noktasında ufuk açıcı olduğunu ifade eden Güneş, “Federasyon açısından bu tip gelecek projeksiyonları çok önemli. Birbirinden farklı, tamamen farkı sektörlerde, farklı hedef ve amaçlarla faaliyet gösteren STK’ların çatı örgütünün enerjisini ve gücünü eşit, doğru ve birleştirici şekilde kullanabilmesi için üye dernekleri hedef ve amaç birliği kurabilmesi gerekir. Bu çalıştay buna hizmet ediyor, sonuçlarından çok memnunuz” diye konuştu.